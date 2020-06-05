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merkezli 11 ilde operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

merkezli 11 ilde ’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 15 askeri personel gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.6.2020 09:45 Son Güncelleme: 5.6.2020 09:45 ABONE OL
Diyarbakır merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda, sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen 11'i muvazzaf 18 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 15 şahıs yakalanırken, 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
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Diyarbakır merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı
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