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Son dakika: 'de 5 bina karantinaya alındı

'de, 3 mahalledeki 5 bina, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.6.2020 14:30 Son Güncelleme: 5.6.2020 14:32 ABONE OL
Son dakika: Kayseri'de 5 bina karantinaya alındı

Kocasinan ilçesinde Barbaros, Yunus Emre ve Vatan mahallelerinde bulunan 5 binada yaşayan bazı kişiler yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Bina sakinlerinden bazılarının corona virüs testi pozitif çıktı.

TEDBİR AMACIYLA...

Bunun üzerine 5 bina tedbir amacıyla karantina altına alındı. Binaların girişlerine şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Polisler de binaların çevresinde tedbir aldı. Binalarda yaşayanların yiyecek ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

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Son dakika: Kayseri'de 5 bina karantinaya alındı
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