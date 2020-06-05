Son dakika: Kayseri'de 5 bina karantinaya alındı

Kocasinan ilçesinde Barbaros, Yunus Emre ve Vatan mahallelerinde bulunan 5 binada yaşayan bazı kişiler yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Bina sakinlerinden bazılarının corona virüs testi pozitif çıktı.



TEDBİR AMACIYLA...



Bunun üzerine 5 bina tedbir amacıyla karantina altına alındı. Binaların girişlerine şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Polisler de binaların çevresinde tedbir aldı. Binalarda yaşayanların yiyecek ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.



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