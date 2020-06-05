Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu: İdlib'den acı haber!

duyurdu: 'den acı haber!

: ’de 05 Haziran 2020 tarihinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir.

Giriş Tarihi: 5.6.2020 23:04 Son Güncelleme: 5.6.2020 23:11 ABONE OL
MSB duyurdu: İdlib'den acı haber!

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda, 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'de 05 Haziran 2020 tarihinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca, şehide Allah'tan rahmet, ailesi TSK ile Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar dilekleri iletildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB duyurdu: İdlib'den acı haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA