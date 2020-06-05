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Şehit 'ün annesi: Göz yaşlarımın hesabını soracağım

Milletvekilliği düşürülen HDP'li , 15 yaşındaki 'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılmıştı. Bülbül'ün annesi bu vekillerle ilgili kararı ve onlara destek veren CHP'lilerle ilgili konuştu. Bülbül "Onlar insan değildirler. Onlar insanlıklarından utansın. Onların dokunulmazlıklarını kaldıran ellerden Allah razı olsun."

Giriş Tarihi: 5.6.2020 14:45 Son Güncelleme: 5.6.2020 14:48 ABONE OL
Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Göz yaşlarımın hesabını soracağım

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Musa Farisoğulları, 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılmıştı. Şehit Eren Bülbül'ün annesi bu vekillerle ilgili kararı ve onlara destek veren CHP'lilerle ilgili konuştu. Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül "Allah onları bildiği gibi yapsın. Şu yavrumun günahı neydi hayatının baharında onun canına kıydılar. Allah onları bildiği gibi yapsın. Onlar insan değildirler. Onlar insanlıklarından utansın. Onların dokunulmazlıklarını kaldıran ellerden Allah razı olsun. Onlara destek çıkanlardan göz yaşlarımın hesabını soracağım" dedi.

Şehit Eren Bülbül'ün annesi A Haber'e konuştu! "Onlar insanlıklarından utansın" | Video

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Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Göz yaşlarımın hesabını soracağım
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