Son dakika: Rusya ile Çekya arasında büyük kriz! Belediye başkanına suikast...

Çekya, Rusya'nın Prag Büyükelçiliğinde çalışan iki kişiyi sınır dışı etti. Çekya Başbakanı Andrej Babiş, düzenlediği olağanüstü basın toplantısında yaptığı açıklamada, yürüttükleri faaliyetlerle Çekya-Rusya ilişkilerine zarar verdikleri gerekçesiyle iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını söyledi.

Daha önce Çekya basınında yer alan haberlerde, bir Rus ajanının üç Çek yetkilisine suikast düzenlemek için Prag'a geldiği öne sürülmüştü.

BELEDİYE BAŞKANINI ÖLDÜRECEKLERDİ

Yerel basında yer alan haberlere göre Rusya'dan getirilen Risin, Prag Belediye BaşkanI Zdenek Hrib'i ve iki kıdemli belediye çalışanı Ondrej Kolay ve Pavel Novotny'i öldürmek için kullanılacaktı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Moskova'dan jet yanıt geldi. Rusya'nın resmi haber ajansı RIA, üst düzey Rus yetkili Vladimir Dzhabarov'un sözlerini aktardı. Dzhabarov, "Rusya aynı şekilde karşılık verecektir" dedi.

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