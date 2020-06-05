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? THY yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere açılacak?

sorusunun yanıtı, Haziran ayının başı itibarı ile en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Normalleşme takviminin duyurulması ile beraber yurt içi uçuşları da 1 Haziran itibarı ile açıldı. Bu noktada, 'Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak, hangi ülkere açılacak?' sorusunun cevabı da merak konusu oldu. Konuya yönelik Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı adil Karaismailoğlu tarafından son dakika açıklamaları yapıldı. Bakan Karaismailoğlu, planladıkları takvimi duyururken 'Yurt dışı uçuşları hangi ülkere açılacak?' sorusuna da açıklık getirdi. İşte, son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 5.6.2020 13:05 ABONE OL
Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? THY yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere açılacak?

? Bu sorunun yanıtı, normalleşme sürecinin başlaması ile beraber en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. 1 Haziran itibarı ile yurt içi uçuşları başlarken gözler, yurt dışı uçuşlarının başlayacağı tarihe çevrildi. Ülke dışına çıkmayı ya da gelmeyi bekleyen vatandaşlar, THY yurt dışı uçuşlarının ne zaman başlayacağını öğrenmeye çalışıyor. Konuya yönelik olarak Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından son dakika açıklamaları yapıldı.

THY YURT DIŞI UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YURT DIŞI UÇUŞLAR HANGİ ÜLKELERE AÇILDI?

İlk aşamada, dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile işbirliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda dış hat uçuşların karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık." ifadelerini kullandı. Peki, ne zaman yapılmaya başlanacak?

İşte, yapılan açıklamalar ve son dakika gelişmeleri;

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Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? THY yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere açılacak?
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