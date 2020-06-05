Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? THY yurt dışı uçuşlar hangi ülkelere açılacak?

Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Bu sorunun yanıtı, normalleşme sürecinin başlaması ile beraber en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. 1 Haziran itibarı ile yurt içi uçuşları başlarken gözler, yurt dışı uçuşlarının başlayacağı tarihe çevrildi. Ülke dışına çıkmayı ya da gelmeyi bekleyen vatandaşlar, THY yurt dışı uçuşlarının ne zaman başlayacağını öğrenmeye çalışıyor. Konuya yönelik olarak Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından son dakika açıklamaları yapıldı.

THY YURT DIŞI UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YURT DIŞI UÇUŞLAR HANGİ ÜLKELERE AÇILDI?

İlk aşamada, dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması ile ilgili 15 ülke ile ön mutabakat yapıldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile işbirliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda dış hat uçuşların karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık." ifadelerini kullandı. Peki, THY yurt dışı uçuşları ne zaman yapılmaya başlanacak?

İşte, yapılan açıklamalar ve son dakika gelişmeleri;