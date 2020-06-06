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gazisi hayatını kaybetti

hain darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlere karşı vücudunu siper ederek gazi olan , yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Giriş Tarihi: 6.6.2020 17:21 Son Güncelleme: 6.6.2020 17:28 ABONE OL
15 Temmuz gazisi Hakan Kara hayatını kaybetti

15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlere karşı vücudunu siper ederek gazi olan Hakan Kara, yaşamını yitirdi.

ACI HABERİ CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ HASAN DOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan acı haberi sosyal medya hesabından, "15 Temmuz Gazilerimizden Hakan Kara Kardeşimiz vefat etti. Cenab-ı Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun." sözleriyle duyurdu.

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15 Temmuz gazisi Hakan Kara hayatını kaybetti
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