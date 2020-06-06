15 Temmuz gazisi Hakan Kara hayatını kaybetti

15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlere karşı vücudunu siper ederek gazi olan Hakan Kara, yaşamını yitirdi.
ACI HABERİ CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ HASAN DOĞAN DUYURDU
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan acı haberi sosyal medya hesabından, "15 Temmuz Gazilerimizden Hakan Kara Kardeşimiz vefat etti. Cenab-ı Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun." sözleriyle duyurdu.
#15Temmuz Gazilerimizden Hakan Kara Kardeşimiz vefat etti. Cenab-ı Allah rahmet eylesin, mekânı Cennet olsun. pic.twitter.com/etykZYcS9A— Hasan Doğan حسن (@hasandogan) June 6, 2020