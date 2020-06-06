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Emniyet Müdürlüğü'nden flaş açıklama

Emniyet Müdürlüğü, Barış Çakan'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlarda bulunan 36 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.6.2020 18:48 Son Güncelleme: 6.6.2020 19:04 ABONE OL
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden flaş açıklama

Emniyetten yapılan açıklamada, 31 Mayıs'ta Etimesgut ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada Barış Çakan'ın yaşamını yitirdiği üzücü hadise ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından "soruşturmaya müdahale edildiği" yönünde asılsız ve gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Yaşanan acı olayı istismar ederek, bundan siyasi ve ideolojik çıkar sağlamaya çalıştığı tespit edilen 36 kişi hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak, yasal işlem başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu tür asılsız ve gerçek dışı paylaşım yapan kişi veya kişilerin tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden flaş açıklama
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