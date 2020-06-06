"Millete parmak sallamanın elbette karşılığı olacaktır"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan'ın kızı Bahar Sayan ve Burak Dal çiftinin nikah törenine katıldı. Destici, üç milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülmesi ve erken seçime yönelik söylemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MİLLETE PARMAK SALLAMANIN BİR KARŞILIĞI OLACAKTIR"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Mecliste iki gün önce tartışılan üç milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülmesi meselesi çok önemli. Bu anayasanın bir gereği mi? Evet anayasanın bir gereği. Meclis iç tüzüğünün bir gereği mi? Evet.

Yapılan işlem anayasa da, yasalara da, meclis iç tüzüğüne de uygundur. Hatta gecikmiştir. Biz bunu daha önce de söyledik. BBP olarak biz, bu milletvekilleriyle ilgili dosyaların bekletilmemesini, gereğinin ivedilikle yapılmasını söyledik. Milletvekili de olsa kanunlar hiç kimseye suç işleme özgürlüğü vermez. Hele terörle, terör örgütüyle iç içe olmak, terör eylemlerini desteklemek, terörist cenazelerine katılmak, terör örgütünün gösterilerine katılıp oradan devlete, millete parmak sallamak gibi eylemlerin elbetteki bir karşılığı olacaktır" şeklinde konuştu.