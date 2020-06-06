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MSB: Yunanistan'ın geri ittiği mülteciler, İHA ile tespit edilerek kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunan ekipleri tarafından Midilli doğusunda geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mültecilerin, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA tarafından tespit edilerek kurtarıldığını duyurdu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.6.2020 18:47 Son Güncelleme: 6.6.2020 19:00 ABONE OL
MSB: Yunanistan'ın geri ittiği mülteciler, İHA ile tespit edilerek kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Midilli doğusunda geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mültecilerin, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA tarafından tespit edilerek kurtarıldığını duyurdu.

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"SAHİL GÜVENLİK BOTLARIMIZ TARAFINDAN KURTARILMIŞTIR"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yunan Sahil Güvenliği tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA tarafından tespit edilmiş, Sahil Güvenlik botlarımız tarafından kurtarılmıştır" denildi.

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MSB: Yunanistan'ın geri ittiği mülteciler, İHA ile tespit edilerek kurtarıldı
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