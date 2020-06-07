Bu hafta Bakanlar kurulu kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde ülkede alınan tedbir kararlarını ve son duruma ilişkin detayların görüşüldüğü Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı haftanın ilk gününde araştırılan konular arasında yerini aldı. İlk haftalarda pazartesi günleri gerçekleştirilen toplantı geçtiğimiz hafta Perşembe günü gerçekleştirilirken bir süredir dijital ortamda video konferans yöntemi ile yapılıyordu. Ülkemizde normalleşme adımları uygulamaya geçerken milyonlar bu görüşmenin yapılacağı tarihi merak ediyor. Peki, Bu hafta Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu; koronavirüs mücadelesi kapsamında her hafta belirli günlerde toplanarak ülkenin son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Uzun süredir video konferans sistemi ile toplanan kurul bu hafta yüz yüze gerçekleşecek. Normalleşme kapsamında yeni kararların alınıp alınmayacağı merak edilirken bu hafta kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı? soruları yanıt arıyor.

İşte detaylar…