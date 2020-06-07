Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Samsun'da HTŞ operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

'da HTŞ operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

'da Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi mahkemece tutuklandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 7.6.2020 22:01 ABONE OL
Samsun'da HTŞ operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HTŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalar doğrultusunda yabancı uyruklu 30 yaşındaki M.D.'nin sosyal medya hesabında söz konusu silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığını ve örgüt liderine ait talimatların videolarını yayınladığını tespit etti.

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Ayrıca elinde el bombası ve üzerinde üniformalı silahlı fotoğraflarının da bulunması üzerine Jandarma TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinin Altınkaya Mahallesi'nde M.D.'nin kaldığı eve operasyon düzenledi. M.D. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan M.D., sevk edildiği Samsun Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da HTŞ operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA