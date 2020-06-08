AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK sonrası flaş açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan MKYK sonrası önemli açıklamlarda bulunuyor....

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MASKE TAKMAYAN, KURALLARI İHLAL EDENLERE UYARI

Ömer Çelik'in açıklamalrında satırbaşları;

Birkaç gündür gördüğümüz görüntüler üzücü görüntüler. Maske takılmadığı, sosyal mesafe olmadığı görüntüleri riskli buluyoruz. Maske, temizlik, mesafe kurallarına riayet etmezsek eski sıkıntılarla karşılaşacağımızı ifade etmek istiyoruz.

Türkiye'nin dünyadan pozitif ayrıştığını net bir şekilde gördük. Kazanımlarımız tamamen bundan sonra uyacağımız tedbirlere bağlı. Tekrar zorluklarla karşılaşıp karşılaşmamamız maske, mesafe, temizlik dediğimiz tedbirlere uymamıza bağlı. Geniş bir sunum gerçekleştirildi. Normalleşme sürecinde hangi tedbirlerin alınacağına, turizmde hangi tedbirlerin alınacağına dair Sağlık Bakanımızın geniş kapsamlı bir sunumu oldu. MKYK'mız da karşılıklı sunumla bunu değerlendirdi.

VEFA SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI

İçişleri Bakanımızın sunumu oldu. Vefa destek grubunun çalışmaları son derece değerli. Sayın Bakanımız İçişleri Bakanlığı'ndaki sistemler paylaştılar. Burada çalışanlarımız, emek verenlerimiz, gayret eden arkadaşlarımızın hiçbir zaman onların emeklerinin karşılığını veremeyiz.

Uyuşturucu ile mücadele son derece önemli. İçişleri Bakanımız da kendi hesabından paylaşıyor.

KADIN ŞİDDET

Kadına yönelik şiddette son derece vahşi hususlar meydana geliyor, kayıplarımız oluyor. Bu konuda parti olarak çok hassasız. Buna müdahale konusunda 1005'e yakın merkez kuruldu. 1000'in üstünde mekanizma ile bu şikayetler alınmaktadır. Bakanlığımıza, partimize, ilgili merkezlere bildirilmesi konusunda mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadına şiddet asla kabul edilemez. İçişleri Bakanlığımız bu tablonun giderilmesi konusunda büyük bir performans göstermiştir.

DÜNYAYA KORONAVİRÜS YARDIMI

Türkiye 102 ülkeye yardım etti. Uluslararası kuruluşların yardım taleplerinden 3'ünü karşıladı. Filistin'e 5 milyon dolar hibe sunuldu.

İSLAM VE TÜRKİYE KARŞITI SALDIRILAR

Haziran ayına kadar 65 İslam karşıtı saldırı görülmüştür. Avrupa'daki muhataplarımızı Türkiye ve İslam düşmanı saldırılara karşı bir kez daha uyarıyoruz. Türk toplumunu huzursuz etme, değerlerimize saldırılar konusunda oradaki yönetimlerin eksik davrandığını gözlemliyoruz. Bu faşistlere göz yumanlar eninde sonunda yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Bu faşist kafalar dünyanın sorunudur.

Yunanistan Savunma Bakanı savaşa hazır olduklarını ifade ettiler. Türkiye bir kabile devleti değildir. Hukuk devletidir. Kabile devleti yöneticileri gibi açıklama yapılamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün tartışılmayacağınıherkes bilir. Yunan Bakan'a söylüyorum, bu tarz kötü şakalar yapmayın. Ciddiye alınır bir yanları yok.