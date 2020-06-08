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Ankara Barosunun 11 yöneticisinden, Erbaş hakkındaki açıklama nedeniyle savunma istendi

Diyanet İşleri Başkanı 'ın ramazanın ilk cuma hutbesine ilişkin Ankara Barosu'nun yaptığı açıklamaya yönelik soruşturma kapsamında, baronun 11 yöneticisinin yazılı savunması istendi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 8.6.2020 19:35 Son Güncelleme: 8.6.2020 19:42 ABONE OL
Ankara Barosunun 11 yöneticisinden, Erbaş hakkındaki açıklama nedeniyle savunma istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Barosunun 26 Nisan'da Erbaş hakkındaki açıklaması nedeniyle başlatılan soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre başsavcılık, baronun açıklamasına ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer şikayet dilekçelerini birleştirdi. Soruşturma kapsamında da baroya yazı göndererek 11 yöneticinin açıklamayla ilgili yazılı savunmalarını talep etti.

YAZILI SAVUNMA İÇİN 15 GÜNLÜK SÜRE TANINDI

Yazılı savunma için 11 yöneticiye 15 günlük süre tanındığı, süre sonunda kovuşturmaya gerek görülmesi halinde de Adalet Bakanlığından izin talep edilebileceği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, daha önce, açıklamayı kimin kaleme aldığının, metnin altında kimlerin imzası bulunduğunun tespiti için Ankara Barosundan ıslak imzalı Yönetim Kurulu kararını talep etmişti.

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Ankara Barosunun 11 yöneticisinden, Erbaş hakkındaki açıklama nedeniyle savunma istendi
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