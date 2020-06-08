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Etkisiz hale getirilen terörist Turuncu Liste'den çıktı: Kod adı Doktor Deniz

: Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan , 'nin Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildi. İçişleri: "Doktor Deniz" kod adlı terörist Sadık Akmaz'ın, 2016 ve 2019'da iki askerin şehit edildiği saldırıların faillerinden olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 8.6.2020 18:39 ABONE OL
Etkisiz hale getirilen terörist Turuncu Liste'den çıktı: Kod adı Doktor Deniz

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde saha karargâhında doktor olarak faaliyet yürüten 'Doktor Deniz' kod adlı Sadık Akmaz olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekât, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde saha karargahında doktor olarak faaliyet yürüten 'Doktor Deniz' kod adlı Sadık Akmaz olduğu tespit edilmiştir. Teröristin 2016 yılında Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz'ın ve 2019 yılında Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in şehit edildiği saldırının faillerinden biri olduğu belirlenmiştir" denildi.

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Etkisiz hale getirilen terörist Turuncu Liste'den çıktı: Kod adı Doktor Deniz
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