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'da 'nın lav silahı ve uyuşturucu ele geçirildi

'ın Hazro ve ilçeleri kırsalında, terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 110 kilogram esrar ve 330 bin 603 kök kenevir ile lav silahı ele geçirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 8.6.2020 10:32 ABONE OL
Diyarbakır'da PKK'nın lav silahı ve uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesi Çavundur, Dolunay ve Yalaza Mahallelesi ile Hazro ilçesi Çitlibahçe Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Şehit Jandarma Er Nusret Akar' operasyonu tamamlandı.

Operasyon kapsamında 110 kilogram esrar ve 330 bin 603 kök kenevir ile lav silahı, ruhsatsız tabanca, 269 fişek, 17 şarjör, 4 keskin nişancı tüfeği kütüklüğü, 200 metre elektrik kablosu, 2 pil şarj cihazı, 200 metre streç naylon, 39 fanila ve terörist kıyafetleri ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğerleri imha edildi.

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Diyarbakır'da PKK'nın lav silahı ve uyuşturucu ele geçirildi
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