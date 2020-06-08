İçişleri Bakanı Soylu’dan yetimlere ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye İHH İnsani Yardım Vakfı'na ait yetim aileleri için kurulan yetim köyünü ziyaret etti. Bu köyde babası, annesi ya da sadece babası şehit olmuş çocukların geride kalan aileleriyle birlikte yetim çocuklar kalıyor. Eğitimleri ve ihtiyaçları İHH tarafından karşılanıyor.

YETİMLERİ ZİYARET ETTİ, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

AFAD Başkanlığı tarafından yapılan İdlib'de briket evlerin yapım çalışmaları da sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu çalışmaları da yerinde inceledi ve yetimleri de ziyaret etti. Twitter hesabından Bakan Soylu: "Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib'de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm... Onlar da insan, biz de insan. Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce... Allah'ım, iyi ki bu asil, merhametli, vicdanlı Milletimizin bir ferdiyim. Şükürler olsun" dedi.

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Bir liderin en büyük başarısı seçtiği isimlerin halk tarafından beğenilmesidir