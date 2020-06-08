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Milas'ta zehir tacirlerine operasyon! 3 kişi gözaltında

’den getirileceği yönünde istihbarat alan Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Tespit edilen araçta madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 8.6.2020 12:29 Son Güncelleme: 8.6.2020 12:30 ABONE OL
Milas'ta zehir tacirlerine operasyon! 3 kişi gözaltında
Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. İzmir'den yola çıkan otomobili teknik takibe alan KOM ekipleri, şüpheli aracı Milas sınırları içerisinde durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, 45 gram metamfetamin ve 25 gram takoz esrar ele geçirdi. Araçta bulunan Z. G., D.Ç. ve A.N. gözaltına alındı. Şüphelilerden Z.G. ve D.Ç. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, araç sürücüsü A.N. isimli şahıs ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan adliyeye sevk edildi.
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Milas'ta zehir tacirlerine operasyon! 3 kişi gözaltında
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