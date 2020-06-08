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SON DAKİKA... Başkanı Şentop'tan Yassıada açıklaması: Mağdurlar tazminat alabilecek

Meclis'ten son dakika... Başkanı , A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel röportaj ile A Haber ile bir mülakat gerçekleştiren Şentop Yassıada kararlarının yok sayılarak mağdur ailelere maddi manevi tazminat hakkı doğmasının sağlanacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 8.6.2020 16:59 Son Güncelleme: 8.6.2020 17:18 ABONE OL
SON DAKİKA... TBMM Başkanı Şentop'tan Yassıada açıklaması: Mağdurlar tazminat alabilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Yassıada kararlarına ilişkin atılacak adımlar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun "Mustafa Şentop'la Saray'da görüştü ve milletvekilliklerinin düşürülmesi talimatını verdi. Meclis Başkanı da milletvekilleri hakkındaki kararları okutarak bu talimatı yerine getirdi." eleştirisine yanıtını verdi. Şentop açıklamasında "Bu bilgisizlikten kaynaklanıyor" dedi.

İşte Mustafa Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar;

YASSIADA KARARLARI NE OLACAK?

Adı mahkeme olan yapı ile ilgili hukuken sıkıntı var. Mahkemenin kararlarında tartışma konusu var. Haksızlıkların giderilmesi için birçok adım atılmış. Mahkemenin kuruluşunu sağlayan kanunun kaldırılması söz konusu.

YASSIADA KARARLARI YOK SAYILIYOR

Milletin iradesine yönelik darbeye karşı tavır ortaya konuluyor. Yeni düzenlemeyle mağdurların ailelerine tazminat hakkı geliyor.

Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan flaş Yassıada açıklaması... Mağdurlar tazminat alabilecek! | Video

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: BU EKSİK BİLGİDEN KAYNAKLANIYOR

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Mustafa Şentop'la Saray'da görüştü ve milletvekilliklerinin düşürülmesi talimatını verdi. Meclis Başkanı da milletvekilleri hakkındaki kararları okutarak bu talimatı yerine getirdi." eleştirisine yanıtını verdi. Şentop açıklamasında "Bu bilgisizlikten kaynaklanıyor" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar

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SON DAKİKA... TBMM Başkanı Şentop'tan Yassıada açıklaması: Mağdurlar tazminat alabilecek
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