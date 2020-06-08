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merkezli operasyonu: 16 gözaltı

ve ’de düzenlenen eş zamanlı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 8.6.2020 15:27 ABONE OL
Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
Uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde ve Kayseri'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev, iş ve araçlarında yapılan aramada 7 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 285 fişek ele geçirildi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Yozgat Emniyet Müdürlüğüne getirilirken şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
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