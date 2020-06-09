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'da operasyonuna 5 tutuklama

'da düzenlenen operasyonunda yol kontrol noktasında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.6.2020 14:32 Son Güncelleme: 9.6.2020 14:35 ABONE OL
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktalarında uyuşturucu satıcılarına yönelik farklı zamanlarda operasyon düzenledi. Yapılan kontrollerde 3'ü yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve araçlarındaki aramalarda, 206 gram metamfetamin, 80 gram skunk, 9 paket Hint keneviri tohumu ile uyuşturucu ekiminde kullanılan 14 parça özel düzenek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Şüpheliler arasında yer alan yabancı uyruklu 3 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
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