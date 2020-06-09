Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Ayasofya yalanına Mehmet Muş’tan cevap

Ayasofya yalanına Mehmet Muş’tan cevap

AK Muş, MHP ve ’nin İYİ Parti’nin Ayasofya ile alakalı grup önerisine ret oyu verdiğini duyurmuştu. Bazı internet sitelerinin bu ret oyu açıklamasını çarpıtarak cümlelerini aktardığını belirten Muş, konuyla alakalı açıklama yaptı

DAMLA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 9.6.2020 19:39 ABONE OL
Ayasofya yalanına Mehmet Muş’tan cevap

AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, MHP ile AK Parti'nin İYİ Parti'nin Ayasofya ile alakalı grup önerisine ret oyu verdiğini duyurmuştu. Bazı internet sitelerinin sözlerini çarpıtarak bu ret oyunu duyurduğunu söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konuyla alakalı sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Bu açıklamada, "Bazı internet siteleri sözlerimi çarpıtıp, yalan haber yapmış. Biz Ayasofya'nın ibadete açılmasına değil; İYİ Parti'nin grup önerisine ret oyu verdik. "Zulüm 1453'te başladı" diyenler bizim Ayasofya davamızı anlayamaz! Meclis tutanağındaki ifadelerim aynen şöyledir;" dedi.

"TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

AK Parti Milletvekili Muş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oturumdaki konuşmasındaki cümleleri de paylaştı. İşte o cümleler: "Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ayasofya'yla alakalı görüşlerimizi milletvekilimiz açıklamıştır; şu an Danıştay'da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir; dolayısıyla, burada bir araştırmayla araştırılacak bir noktada değiliz, araştırmanın daha ötesindeyiz. Artık, karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır; dolayısıyla Meclisi, araştırmadan ziyade o anlamda atılacak olan adımlarla çalışma noktasında davet edeceğiz. Bu anlamda İYİ PARTİ'nin verdiği grup önerisine 'Hayır' oyu vereceğiz ve inşallah temmuz ayı içerisinde de gerekli adımlar atılacaktır."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Ayasofya yalanına Mehmet Muş’tan cevap
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA