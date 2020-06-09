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'de istenmeyen görüntüler! Kuralları hiçe saydılar...

Koronavirüs normalleşme süreci 1 Haziran'da başlarken, havaların ısınması ile birlikte birçok ilde istenmeyen tedbirsiz görüntüler ortaya çıktı. Yetkililerin uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşların kalabalıklar oluşturduğu illerden biri de oldu. Vatandaşların parkta müzik eşliğinde mesafesiz ve maskesiz oturduğu görüldü.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.6.2020 13:02 ABONE OL
Eskişehir'de istenmeyen görüntüler! Kuralları hiçe saydılar...

Eskişehir'de Korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak parklarda müzik eşliğinde bir arada oturan vatandaşların görüntüsü görenleri şoke etti.

Tüm Türkiye'de Korona virüs (Covid-19) etkilerinin zamanla kontrol altına alınmaya başlaması ile atılan normalleşme adımları sürüyor.

Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının düzenlenmemesi, kafe, restoran ve lokantaların tekrar faaliyete başlaması gibi adımlar atılırken vatandaşların normalleşme sürecini yanlış anlayarak tedbirsiz hareket etmesi ise kamuoyunu tedirgin ediyor.

Son olarak İzmir Kordonboyu'nda ve İstanbul Moda sahilinde vatandaşların tedirsiz normalleşmesi ile ortaya çıkan görüntülere bir yenisi de Eskişehir'de eklendi.

Özellikle gençlerin buluşma noktası olan Kanlıkavak parkında hafta sonu ve geçtiğimiz gün yaşanan kalabalık dikkat çekti. Sümer mahallesinde bulunan parkta yüzlerce vatandaş müzik eşliğinde sosyal mesafe gibi tedbirlere uymadan bir arada oturup doyasıya eğlendi.

Her gün ortaya çıkan benzer manzaralar görenleri hayrete düşürürken o anlar ise duyarlı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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Eskişehir'de istenmeyen görüntüler! Kuralları hiçe saydılar...
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