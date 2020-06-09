İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan şehit Aybüke öğretmen ile ilgili paylaşım!

Batman'ın Kozluk ilçesinde 3 yıl önce dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için İletişim Başkanı Fahrettin Altun mesaj yayımladı.

Altun'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Aybüke öğretmen, bu millete düşmanlık eden ve her fırsatta kardeşliğimize kasteden PKK terör örgütü tarafından 3 yıl önce şehit edildi. Daha nice pırıl pırıl vatan evladı PKK terör örgütünün insanlığa sığmayan saldırıları yüzünden şehit oldu.

Bugün PKK ve onun uzantılarıyla her alanda iş birliği yapanlar Aybüke öğretmen ve diğer vatan evlatlarının arkasından timsah gözyaşları dökmeye utanmıyorlar mı? Milletimiz bu tür sahtekar iki yüzlülere, PKK terör örgütüne ve iş birlikçilerine hiç bir zaman geçit vermeyecektir."