Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 9 Haziran 2020 Bugün Bakanlar Kurulu kabine toplantısı var mı, ne zaman?

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü yapılması beklenen kabine toplantısı için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son dönemde ülkede salgın sürecinde uygulanmakta olan tedbir, önlem ve kısıtlamaları üzerinde yeni düzenlemelerin yapılıp yapılmayacağı merak edilirken en çok da hafta sonu yasağının yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, 9 Haziran bugün kabine toplantısı var mı, ne zaman ve saat kaçta? İşte bakanlar kurulu kabine toplantısı ile ilgili tüm gelişmeler…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK MI?

Geçtiğimiz hafta gerçekleşmesi beklenen toplantının yapılmamasıyla beraber gözler konuya ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. 9 Haziran'da yapılacağı bildirilen toplantıda vatandaşlar özellikle normalleşme planı çerçevesinde yeni kararların alınıp alınmayacağını merak ederken kabine toplantısı ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor.

İşte detaylar…