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Son dakika: Koronavirüs hastalarına özel odalar! Negatif basınçlı odalar...

Son dakika haberi: 'nin coronavirüse karşı başarılı mücadelesi devam ediyor. Mücadele döneminde Türkiye'nin sağlık altyapısının gücü de ortaya çıkmış oldu. 'da korona virüs hastalarına, son teknolojiyle donatılmış Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan 'negatif basınçlı oda sistemlerinde' özel bakılıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tuba Tunç, havalandırması tamamen bağımsız olan odalarda hastaların ve sağlık çalışanlarının güvende olduğunu söyledi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.6.2020 09:39 Son Güncelleme: 9.6.2020 09:55 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs hastalarına özel odalar! Negatif basınçlı odalar...

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan korona virüsle mücadelede şehir hastaneleri ön planda yer alıyor. Modern mimarisi ve teknolojik donatılarıyla bu hastaneler, yurt dışında 'nin sağlık turizmindeki imajını güçlendiriyor. Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise bir blokunu tamamen korona virüs hastalarına ayırarak hastaları burada tedavi ediyor. Son teknolojiyle donatılan hastanede korona virüs hastaları diğer hastalardan ayrı olarak tedavilerini olup daha sonra taburcu ediliyor.

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Son dakika: Koronavirüs hastalarına özel odalar! Negatif basınçlı odalar...
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