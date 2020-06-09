Son dakika: Koronavirüs hastalarına özel odalar! Negatif basınçlı odalar...

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan korona virüsle mücadelede şehir hastaneleri ön planda yer alıyor. Modern mimarisi ve teknolojik donatılarıyla bu hastaneler, yurt dışında Türkiye'nin sağlık turizmindeki imajını güçlendiriyor. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise bir blokunu tamamen korona virüs hastalarına ayırarak hastaları burada tedavi ediyor. Son teknolojiyle donatılan hastanede korona virüs hastaları diğer hastalardan ayrı olarak tedavilerini olup daha sonra taburcu ediliyor.