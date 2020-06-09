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: 65 yaş üstü ve 18 yaş altı ne zaman kaldırılacak sorusunun yanıtı belli oluyor! 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 2.5 ay sonra ilk kez yüz yüze toplandı. Toplantının önemli gündem maddelerinden birisi de 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kısıtlaması durumunda. Bakanların vereceği brifing ile '65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak?' sorusunun yanıtı netlik kazanacak. Öyle ki, izinde esnetme ya da yasağın kaldırılması gündemde bulunuyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, 18 yaş altı sokağa çıkma kalktı mı? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 9.6.2020 18:48 ABONE OL
SON DAKİKA: 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak sorusunun yanıtı belli oluyor! 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

haberleri... 65 yaş üstü ve 18 yaş altı ne zaman kaldırılacak sorusunun yanıtı, bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ile beraber netlik kazanacak. Bilindiği gibi, corona virüsü ile mücadele kapsamında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2.5 ay aradan sonra ilk kez yüz yüze toplanırken toplantının önemli gündem maddelerinden birisini 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı oluşturuyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine toplantısı başladı | Video

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALDIRILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini bugün Beştepe'de topladı. Kritik toplantı 16.00'da başladı. Erdoğan başkanlığındaki toplantıda gündem maddeleri oldukça fazla. 2.5 ay sonra yüz yüze gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda bakanlar sunum yapacak. Böylelikle, '65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?' sorusu da yanıt kazanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Haberimizin devamından, kritik öneme sahip Kabine Toplantısı hakkında bilgi edinebilir; 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkındaki son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz.

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SON DAKİKA: 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak sorusunun yanıtı belli oluyor! 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
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