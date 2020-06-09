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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısını açıkladı!

: İçişleri Bakanı , yurt içindeki terörist sayısını açıkladı!

haberi: İçişleri Bakanı sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, 4 teröristin öldürüldüğünü bildirirken, terör örgütü 'nın tükendiğine dikkat çekti. Soylu, sınırlarımız içinde kalan terörist sayısını da duyurdu. İşte Soylu'nun son dakika açıklamasının detayları...

Giriş Tarihi: 9.6.2020 09:29 Son Güncelleme: 9.6.2020 09:34 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iç güvenlik operasyonlarına ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "4 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı 445'e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah." ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU SON SAYIYI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda yurtiçinde kalan terörist sayısını duyurdu. Soylu şu ifadeleri kullandı:

Şırnak Silopi kırsalında iki terörist, Elazığ Görese Dağlarında iki terörist, toplam 4 terörist daha etkisiz hale getirildi...
Yurt içi toplam terörist sayısı 445'e indi.

Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşaallah... Biraz daha sabır ve gayret...

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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısını açıkladı!
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