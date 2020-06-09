TBMM Genel Kurulunda Sayıştaya 5 yeni üye seçildi

Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Hasan Karaman, diğer adaylar kontenjanından da Ahmet Avşar, Murat Aygün, Mahmut Kocameşe ve Meltem Yılmaz Yönter, Sayıştayın yeni üyeleri oldu.

CHP MİLLETVEKİLLERİNDEN "YAVAŞLATMA EYLEMİ"

CHP'li milletvekilleri, Sayıştaya üye seçimi oylaması sırasında "yavaşlatma" eylemi yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bu duruma ilişkin, "Burada yapılan bir hakkın suistimalidir. Meclis Başkanlığı olarak ve Meclis'i yöneten Meclis Başkanvekili olarak sizleri göreve davet ediyorum." dedi.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, işlem, eylem ve faaliyetlerde ölçülere uymanın önemine dikkati çekerek, milletvekillerini, sosyal mesafe kuralına uyarak oylarını kullanmaya davet etti.

Oylama işlemi sırasında AK Parti'li milletvekilleri, CHP milletvekillerine tepki gösterdi.

Genel Kurulda, Sayıştaya yeni üye seçimi yaklaşık 3 saatte tamamlandı.