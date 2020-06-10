Bakan Karaismailoğlu'ndan "dijital farkındalık" paylaşımı:

Karaismailoğlu, Twitter hesabından "Dijital farkındalık" etiketiyle yaptığı paylaşımda, uzaktan erişimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hayatın bir parçası olduğunu, bilgi teknolojileri ve siber güvenlik altyapısının öneminin bir kez daha öne çıktığını vurguladı.

Vatandaşların fikir özgürlüğü, demokrasi, hukuksallık bağlamında güvenliğini, siber vatanın güvenliğini sağlamak ve Dijital Türkiye hedefine ulaşma önündeki engelleri kaldırmayı amaçladıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"4040 kişilik büyük bir ordudan oluşan Siber Olaylara Müdahale Ekibimiz, Türk mühendislerimiz tarafından geliştirilen yerli ve milli çözümlerimizle siber sınırlarımızı 7/24 korumak için hazır kıta iş başındayız.

Birçok alanda dünyanın öncü ülkeleri arasında yerini alan güçlü Türkiye'nin siber güvenlik alanında da yerini alabilmesi ve siber güvenlik ekosistemini daha da geliştirmesi için ülkemizin ufkunu genişletmeye vatan savunması ruhuyla devam ediyoruz."