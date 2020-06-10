Gergin oturumun ardından TBMM Genel Kurulu bugün çalışmalarına başladı

TBMM Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş, TBMM Genel Kurulu oturumunu açarken şöyle konuştu:"Bütün farklı düşüncelerimize, fikirlerimize, tarzı siyasetimize rağmen bu ortak paydada bir araya gelmenin hem Meclise karşı hem sayın üyelere karşı, başta Divan olarak sorumluluğunu taşıyoruz. Buna binaen, Divan adına ve Meclis Başkan Vekili vasfıyla dünden bugüne yürüttüğümüz çalışmalar esnasında, elde olan veya olmayan sebeplerle, hassasiyet konusunda, gerekli tutum ve davranışta dikkatli veya dikkatsiz olma konusunda, şahsım adına meydana gelmiş olan eksikliklerden, yetmezliklerden ve demokrasinin karakterine halel getirebilecek, zerreyi miskal kadar halel getirebilecek tutum ve davranışlarımdan dolayı ben, tüm sayın üyelerden çok net, açık, sözü evirip çevirmeden özür diliyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızın ihtilaf, muhalefet hakkını kullanacağımız doğrultuda yürürken tefrikaya, asla ve asla nefrete, husumete sebebiyet vermeyeceğine dair de yine yüce huzurunuzda şahsım adına diyorum ki: Vadolsun, vadolsun, vadolsun."AK Parti Grup Başkan vekili Mehmet Muş, iç tüzük noktasında muhalefet partilerinin atması gereken adımlar konusunda samimiyet beklediklerinin altını çizerek, "Dolayısıyla burada her siyasi partinin karşı tarafı anlayarak hareket etmesi yasama faaliyetlerini çok daha rahat hâlde yürütmemizi sağlayacaktır. Biz hiçbir şekilde herhangi bir milletvekiline yönelik fiziki bir müdahaleyi kabul etmeyiz; sözle tartışırız, konuşuruz, kanaatlerimizi ortaya koyarız, politikalarımızı ortaya koyarız, nihai değerlendirmeyi halkımız yapar, o değerlendirmeler neticesinde de kim ne hak ediyorsa sandıktan o reyle beraber çıkar" ifadelerini kullandı.MHP Grup Başkan vekili Erkan Akçay, bütün milletvekilleri ve parti grupları olarak iç tüzüğe göre hareket etmenin önemine değinerek, "Yine mecbur olduğumuz bir tutum daha vardır, o da birbirimize karşı göstereceğimiz sabır ve tahammüldür. Sabır ve tahammüldür, bütün milletvekilleri ve parti grupları olarak biz, buna mecburuz. Gerilim istemiyoruz çünkü gerilim oldukça ve bunun neye, hangi tür davranışlara, söz ve tutumlara evrileceğini kestirmek çoğu zaman mümkün olmayabiliyor ve kontrol dışı davranışlara da sebep oluyor ve neticede üzücü hadiseleri yaşıyoruz. Dünkü yaşanan hadiseleri de birleşimin başından sonuna kadar birlikte mütalaa ettiğimizde ben inanıyorum ki hepimizin -başta ben, şahsım olarak ifade edeyim ama bütün parti grupları ve milletvekili arkadaşlar olarak ifade etmek istiyorum- herkesin hissesine düşeni alması ve muhasebemizi yapmamız gerekiyor. Yani empatiyi mutlaka diri tutma mecburiyetimiz var" diye konuştu.