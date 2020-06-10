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Karaman Valiliğine atanan kimdir? Mehmet Alpaslan Işık kaç yaşında ve nereli?

Resmi Gazete’de yayımlanan Valilik Kararnamesi ile birlikte pek çok kaymakam ve yüksek düzey bürokrat, valilik görevine atandı. Karaman Valisi Fahri Meral’in Mülkiye Başmüfettişliğine getirilmesinin Teftiş Kurulu Başkanı , Karaman Valisi görevine getirildi. Mehmet Alpaslan Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 10.6.2020 11:21 Son Güncelleme: 10.6.2020 11:22 ABONE OL
Karaman Valiliğine atanan Mehmet Alpaslan Işık kimdir? Mehmet Alpaslan Işık kaç yaşında ve nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Valiliğine atandı. Karaman Valisi Fahri Meral ise Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi. Karaman Valiliğine atanan Mehmet Alpaslan Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MEHMET ALPASLAN IŞIK KİMDİR?

30.09.1991 ve 02.01.1992 tarihleri arasında 3 ay Aydın'ın Yenipazar ilçesi Kaymakamlığı yapan Mehmet Alpaslan Işık, 27 Ekim 2018 tarihli atama kararıyla Mülkiye Başmüfettişi iken Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.

27 Ekim 2018 tarihinden bugüne kadar Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapan Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan yeni valiler kararnamesi sonucu Karaman Valisi olarak atandı.

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Karaman Valiliğine atanan Mehmet Alpaslan Işık kimdir? Mehmet Alpaslan Işık kaç yaşında ve nereli?
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