Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte Caddebostan sahilde denize girdiler!

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 18 yaş altı gençlerin ve çocukların ebeveyn gözetiminde sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kaldırıldı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların ise her gün saat 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkmasına izin verildi. Bu kapsamında hava sıcaklıklarını da fırsat bilen vatandaşlar Caddebostan sahile akın attı. Sahile gelen vatandaşlar, bisiklet sürme, spor ve yürüyüş yapma imkanı buldu. Caddebostan sahilde bulunan halk plajına gelen bazı gençler denize girerek serinlerken, bazı vatandaşlar ise torunuyla birlikte denize girdi.Hüseyin İşliyen, ağabeyleri birlikte geldiğini söyleyerek, "Haftada 1 kez geliyordum. Korona virüs yüzünden hiç gelemedim. Bu hafta geldim, mutluyum" dedi. 14 yaşındaki Nurettin Ahatali, "Bizim için kısıtlama kalktı. Ben de serinlemeye geldim. Mutluyuz, çok güzel" diye konuştu. Kemal Safar isimli genç, "Yüzmeye geldik. Kısıtlamaların kalktığı için çok mutluyum. Kaç aydan sonra ilk defa yüzmeye geldim" dedi.Kızıyla birlikte denize giren Murat Demirkaya, "Bize en yakın olan yer Caddebostan. Biz de buraya geliyoruz. Güvenliği ve can kurtaranı var. Kısıtlamaların kalkmasını da fırsat bilerek ailemizle birlikte geldik" diye konuştu. Çocuğunu denize getiren Gülay Demir isimli bir vatandaş, "Havanın sıcaklığından faydalanmaya, yüzmeye, eğlenmeye geldik. Can sıkıntımızı attık. Çocuğu da sevindirdik, burada denize girmeyi çok istiyordu. Stres atmış olur diye düşündük. Güzel geçiyor günümüz" dedi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlardan biri, "Çok mutluyum. Evde paslandık resmen. Çok zordu. Burası çok güzel" diyerek yürüyüş yaptığını söyledi.