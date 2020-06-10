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Kültür ve : Temmuz itibarıyla...

Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde yeni normale geçiş ile ilgili olarak ''Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 10.6.2020 20:34 Son Güncelleme: 10.6.2020 21:02 ABONE OL
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Temmuz itibarıyla...

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Galata Kulesi'nin içindeki kapalı alanı boşaltıp müze haline getiriyoruz.

Bakan Ersoy, CNN Türk'te gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Ersoy, şunları söyledi:

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GALATA KULESİ

Galata Kulesi'nin içindeki kapalı alanı boşaltıp müze haline getiriyoruz.

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Temmuz itibarıyla...
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