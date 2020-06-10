Son dakika: 65 yaş üstü dışarı çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü yaşlılar günün hangi saatlerinde dışarı çıkabilir?

Son dakika haberi… Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda, 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı uygulaması hakkında yeni kararlar alındı. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı tarih uzun süredir merakla bekleniyordu. Başkan Erdoğan, kısıtlama kapsamındaki yaşlıların her gün belirli saatler aralığında dışarı çıkabileceğini duyurdu. Buna göre 65 yaş üstü yaşlılar hangi saatler arasında dışarı çıkabilecek? 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberi…

65 YAŞ ÜSTÜ YAŞLILAR SOKAĞA NE ZAMAN ÇIKACAK? YAŞLILARIN DIŞARI ÇIKMA İZNİ SAATLERİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini dün Beştepe'de topladı. Kritik toplantı 16.00'da başladı ve ardından açıklama yapıldı. Erdoğan, toplantıda alınan kararları duyururken 65 yaş üstü vatandaşlar için müjdeyi verdi. Böylelikle, '65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?' sorusu da yanıt kazandı.