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Son dakika: ne zaman? 65 yaş üstü yaşlılar günün hangi saatlerinde dışarı çıkabilir?

Corona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü yaşlılar için 21 Mart tarihinden itibaren uygulanıyordu. Dün 2.5 ay sonra ilk kez yüz yüze gerçekleşen Kabine Toplantısı’nda alınan son dakika kararları ile 65 yaş üstü yaşlıları kapsayan kısıtlama önemli ölçüde gevşetildi. Başkan Erdoğan, normalleşme süreciyle birlikte haftada bir gün belirli saatler arasında dışarı çıkma izni bulunan yaşlılar için müjdeyi verdi. Buna göre kaç gün oldu? 65 yaş üstü yaşlıların ne zaman, hangi saatler arasında dışarı çıkma izni bulunuyor? İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 10.6.2020 07:42 ABONE OL
Son dakika: 65 yaş üstü dışarı çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü yaşlılar günün hangi saatlerinde dışarı çıkabilir?

Son dakika haberi… Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda, 65 yaş üstü yaşlıların uygulaması hakkında yeni kararlar alındı. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı tarih uzun süredir merakla bekleniyordu. Başkan Erdoğan, kısıtlama kapsamındaki yaşlıların her gün belirli saatler aralığında dışarı çıkabileceğini duyurdu. Buna göre 65 yaş üstü yaşlılar hangi saatler arasında dışarı çıkabilecek? 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberi…

65 YAŞ ÜSTÜ YAŞLILAR SOKAĞA NE ZAMAN ÇIKACAK? YAŞLILARIN DIŞARI ÇIKMA İZNİ SAATLERİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini dün Beştepe'de topladı. Kritik toplantı 16.00'da başladı ve ardından açıklama yapıldı. Erdoğan, toplantıda alınan kararları duyururken 65 yaş üstü vatandaşlar için müjdeyi verdi. Böylelikle, '65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?' sorusu da yanıt kazandı.

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Son dakika: 65 yaş üstü dışarı çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü yaşlılar günün hangi saatlerinde dışarı çıkabilir?
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