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'da çok sayıda mühimmat bulundu

Valiliği'nden yapılan açıklamada, 1 kilogram C4 plastik patlayıcı, 7 savunma tipi el bombası, 3 antitank roketatar mühimmatı, gece görüş dürbünü, 4 el telsizi ve bir miktar fişek ele geçirildiği duyuruldu

Giriş Tarihi: 10.6.2020 17:54 ABONE OL

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 kilogram C4 plastik patlayıcı, 7 savunma tipi el bombası, 3 antitank roketatar mühimmatı, gece görüş dürbünü, 4 el telsizi ve bir miktar fişek ele geçirildi.

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Van'da çok sayıda mühimmat bulundu
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