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Yozgat Valiliğine atanan kimdir? Ziya Polat kaç yaşında ve nereli?

Resmi Gazete’de yayımlanan Valilik Kararnamesi ile birlikte pek çok kaymakam ve yüksek düzey bürokrat, valilik görevine atandı. Yozgat Valisi Kadir Çakır'ın Mülkiye Başmüfettişliğine getirilmesinin ardından Ankara Mamak Kaymakamı , Yozgat Valisi görevine getirildi. Ziya Polat kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 10.6.2020 10:02 ABONE OL
Yozgat Valiliğine atanan Ziya Polat kimdir? Ziya Polat kaç yaşında ve nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Ankara Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Yozgat Valiliğine atandı. Yozgat Valisi Kadir Çakır ise Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi. Yozgat Valiliğine atanan Ziya Polat kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ZİYA POLAT KİMDİR?

1973 yılında İzmit'te doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Erzincan'da Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.
Sırasıyla Afyon-Sincanlı, Karabük-Yenice ve Mardin-Savur ilçelerinde Kaymakam Vekilliği, Sivas-Akıncılar, Elazığ-Arıcak, Erzurum-İspir, Aydın-Karacasu, Kayseri-Yahyalı ve Bursa Kestel ilçelerinde Kaymakamlık görevlerinde bulundu.

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Yozgat Valiliğine atanan Ziya Polat kimdir? Ziya Polat kaç yaşında ve nereli?
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