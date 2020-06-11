Son dakika: AK Parti'den CHP'ye çok sert 'Sultanahmet Camii' yanıtı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu'nun dün TBMM'deki sözlerine sert tepki gösterdi. Kaboğlu'nun, 'Sultanahmet Camii müze olsun' çıkışına Çelik, "Akıl, idrak, izan bu mahalleye hiç uğramamış... Bir insan kendi coğrafyasına ve değerlerine nasıl bu kadar yabancı olabilir..." ifadeleri ile yanıt verdi.

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"TOKSİK SİYASETİN TEZAHÜRÜ KİMSEYİ ŞAŞIRTMIYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:

Akıl, idrak, izan bu mahalleye hiç uğramamış... Bir insan kendi coğrafyasına ve değerlerine nasıl bu kadar yabancı olabilir...

Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. CHP derhal gereğini yapmalıdır. Her türlü toksik siyasetin aynı anlayıştan tezahür etmesi kimseyi şaşırtmıyor. Ama bunların artık ülkemizle rekabet içinde olan başka devletler için gerekçe üretmesi tahammül edilmez bir noktaya geldi.

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Açık ve net söylüyoruz. Bu şekilde düşünenler Libya meselesinden Doğu Akdeniz'e ve Suriye meselesine kadar sadece başka devletlerin tezlerini dillendiriyor. Hükümet eleştirisi değil bu. Muhalefet etmek değil. Sistematik olarak başka devletlerin tezini savunuyorlar.

Toksik bir siyaset bunların yaptıkları. Muhalefet etmek değil, siyaseti zehirlemek için konuşuyorlar. Türkiye tüm dinlerin ibadethanelerine saygısını yıllardır yeni adımlarla pekiştiriyor. Bunlar ise her türlü saygısızlığı bu ülkenin parlementosunda yapıyorlar.

Şiddetle kınıyoruz bu siyaseti. Bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz.

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