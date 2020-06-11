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: Deniz temizliği yaptığımız İztuzu'ndaki tablo içimizi acıttı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Deniz temizliği yaptığımız 'ndaki tablo hepimizin içini acıttı." ifadelerini kullandı. : "Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı. Deniz çöplerinin çevreye, doğaya, deniz ekosistemine telafisi olmayan zararlar verdiğini unutmayalım. Denizlerimizi, kıyılarımızı kirletmeyelim, koruyalım."

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.6.2020 20:34 ABONE OL
Bakan Kurum: Deniz temizliği yaptığımız İztuzu'ndaki tablo içimizi acıttı

Kurum, Twitter hesabından caretta carettaların en önemli yaşam alanı olan İztuzu Plajı'nın görüntülerini ve deniz temizliğinin ardından çıkan çöplerin yer aldığı videoya yer verdi.

Bakan Kurum'dan Dalyan İztuzu paylaşımı! "Bu tablo hepimizin içini acıttı" | Video

"#SıfırAtıkMavi" etiketiyle paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı. Deniz çöplerinin çevreye, doğaya, deniz ekosistemine telafisi olmayan zararlar verdiğini unutmayalım. Denizlerimizi, kıyılarımızı kirletmeyelim, koruyalım."

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Bakan Kurum: Deniz temizliği yaptığımız İztuzu'ndaki tablo içimizi acıttı
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