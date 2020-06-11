Son dakika: Bakan Albayrak'tan Kızılay mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından Kızılay'ın 152. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesaj;

"Dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç ve korumasız durumda olanların umudu Türk Kızılayı'ınn 'ının 152. kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Zor zamanlarda kahraman edasıyla fedakârca gayret eden gönüllü kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum."

Dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç ve korumasız durumda olanların umudu Türk @Kizilay'ının 152. kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum.

Zor zamanlarda kahraman edasıyla fedakârca gayret eden gönüllü kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum.



#Kızılay152Yaşında pic.twitter.com/7Ecjxgclui — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 11, 2020

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