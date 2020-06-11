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Son dakika: Bakan Albayrak'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın 152. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak mesajınad, "Dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç ve korumasız durumda olanların umudu Türk Kızılayı'ınn ’ının 152. kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum" dedi

Giriş Tarihi: 11.6.2020 13:17 Son Güncelleme: 11.6.2020 13:28 ABONE OL
Son dakika: Bakan Albayrak'tan Kızılay mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından Kızılay'ın 152. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesaj;

"Dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç ve korumasız durumda olanların umudu Türk Kızılayı'ınn 'ının 152. kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Zor zamanlarda kahraman edasıyla fedakârca gayret eden gönüllü kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum."

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Son dakika: Bakan Albayrak'tan Kızılay mesajı
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