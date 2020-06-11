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Son dakika: Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesiyle ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Gelen son dakika haberine göre; Yargıtay, Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün makam odasında kalleşçe şehit edilmesine ilişkin verilen ceza kararını onadı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.6.2020 13:51 Son Güncelleme: 11.6.2020 14:04 ABONE OL
Son dakika: Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesiyle ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Yargıtay, Derik Kaymakamı Safitürk'ün şehit edilmesi davasında Şerif Mesutoğlu'nun 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararında, Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesinin, PKK'nın amacına yönelik olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

KAYMAKAM SAFİTÜRK'ÜN ŞEHİT EDİLMESİ

Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda, İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) gereği Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk şehit olmuştu.

Şehit kaymakam davasında karar çıktı Kaymakamlığın gizli evraklarını PKK'ya göndermiş

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Son dakika: Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesiyle ilgili Yargıtay'dan flaş karar!
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