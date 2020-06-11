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Son dakika: Gazeteciler İsmail Dükel ve adliyeye sevk edildi

"Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 ve OdaTV Haber Müdürü adliyeye sevk edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.6.2020 19:23 Son Güncelleme: 11.6.2020 19:36 ABONE OL
Son dakika: Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi

"Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da gözaltına alınan Dükel, Yıldız ve bir astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanacak.

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Son dakika: Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız adliyeye sevk edildi
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