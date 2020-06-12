Akdeniz’de açık deniz eğitimi

Milli Savunam Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Akdeniz'in uluslararası sularında 'Açık Deniz Eğitimi' gerçekleştirdiğini duyurdu. Türkiye'den komutası gerçekleştirilen Açık Deniz Eğitimi'nde 17 uçak, sekiz fırkateyn ve korvet katıldı. 2 bin kilometrelik rotada sekiz saat süren tatbikat başarıyla gerçekleştirildi.

AKDENİZ'İN ULUSLARARASI SULARINDA İCRA EDİLDİ

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının "Açık Deniz Eğitimi" müşterek planlandığı ve başarıyla Akdeniz'in uluslararası sularında icra edildiği ifade edildi.





Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması ise şöyle:



"Türkiye'deki harekât merkezlerinden komuta edilerek uzak mesafe harekât görevlerinin kesintisiz olarak icra edilmesini denemek ve geliştirmek maksadıyla 11 Haziran 2020 tarihinde Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri unsurlarımızın katılımıyla 'Açık Deniz Eğitimi' gerçekleştirilmiştir. Açık Deniz Eğitimi müşterek olarak planlanıp, başarıyla icra edilmiştir.





Faaliyete katılan 17 uçak Eskişehir'de konuşlu bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına bağlı Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (BHHM) harekat komutasında, 8 fırkateyn ve korvet ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât kontrolünde ve Kuzey Görev Grup Komutanlığı Taktik Komutasında görevlerini icra etmiştir.







Açık Deniz Eğitimi'ne katılan deniz unsurları, tatbikat öncesinde Akdeniz'in değişik bölgelerinde yerlerini almıştır.

Kara sularımızdan itibaren yaklaşık 1050 NM (2000 km)'lik rota boyunca gerçekleşen ve 8 saat süren görev kapsamında komuta kontrol usulleri denenmiş; havada yakıt ikmal, deniz-hava müşterek eğitimi ile hava ve deniz resmi aktarım eğitimleri icra edilmiştir."