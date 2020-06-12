İstanbul polisi’nin covid’le savaşı! 703 personelde...

Edinilen bilgilere göre; ülke genelinde güvenliği sağlamak için 24 saat görev yapan polis teşkilatı, Covid-19 pandemisi ile mücadelede sağlık çalışanları ile birlikte en ön safta yer alırken, bu dönemde salgının da en büyük hedefi oldu. Polis teşkilatında testi pozitif çıkan ve hayatını kaybeden emniyet personeli ile ilgili rakamlar ortaya çıktı.Dünyayı etkisi altına alan ve Mart ayının ortalarından bu yana Türkiye'de de baş gösteren Covid-19 salgını, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ilçe ve şubelerde görevli emniyet personelini de etkiledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 703 emniyet mensubunda Covid-19) vak'ası tespit edildi. Bu vak'alar arasında yer alan Asayiş Şube Müdürlüğünde çalışan 26 yaşındaki polis memuru Mehmet Ertoy ile Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet mensubu Feridun Fırat Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Doğrudan halk ile iç içe olan ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve kronik hastaların mağdur olmaması için ihtiyaçların karşılandığı Vefa Sosyal Destek ve benzeri gruplarda da görev alan çoğu polisin yaşanan küresel salgını tam olarak atlatamadığı ileri sürüldü.Emniyet personelinden bir kısmının iyileştiği aktarılırken, polislerin bir kısmının ise halen hastanelerde tedavi gördüğü öğrenildi.Enfekte olan polis sayısının yanı sıra, yaklaşık 4 bin 685 civarında emniyet personelinin de çeşitli kronik rahatsızlıklarından ya da yeni bebek sahibi olmalarından dolayı 'karantina' düzeyinde değerlendirilerek görevlendirme yapılamadığı kaydedildi. Ayrıca genelgeden dolayı bu kapsamdaki personellere istirahat izni verildiği belirtildi.Bilim uzmanları, emniyet teşkilatında halen salgınla karşı karşıya kalan ve bir bölümü semptom gösteren ve bu nedenle testleri pozitif çıkan polislerin olabileceğine işaret ediyor.