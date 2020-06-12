Mahir Ünal'dan Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatma kararına tepki:

Ünal, söz konusu karar üzerine Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

"Twitter ve diğer sosyal medya ağlarını, iftiraları, karalama kampanyaları, yalan siyasetleri için en elverişli zemin görenler, burayı Cumhurbaşkanımızın deyimiyle çöplüğe çevirenler, Stanford'dan gelen provokatif bir rapora ve Twitter'ın gerçek dışı iddialarına sarılmaktalar." değerlendirmesini yapan Mahir Ünal, şunları kaydetti:

"Şeffaflığı, gerçek isimlerle sosyal ağları kullanmayı, başka kullanıcıların haklarına saygılı, saldırgan tutumları reddetmeyi ilke olarak kabul etmiş AK Parti'nin bahsi geçen rapordaki suçlamalarla ilgisinin olmadığı, tam tersi Türkiye ve çıkarlarını savunmakla suçlandığı açıktır. Yalan ve iftiralarla bu mecraları kullanılamaz hale getiren çevreler için eşsiz bir fırsat sunan, teröristlerin kara propagandalarına kol kanat geren Twitter'in bu taraflı tutumuna karşı bizler dijital farkındalık için çalışmayı, ilkeli duruşumuzu korumayı sürdüreceğiz."