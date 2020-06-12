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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü 'nın bir kalleş planı daha bozuldu...

: "Kahraman komandolarımızın kararlı operasyonları sonucunda köşeye sıkışan terör örgütü ’nın bir hain planı daha bozuldu. Hakkâri ’da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş 2 adet EYP, METİ timlerimizce imha edildi."

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.6.2020 10:58 Son Güncelleme: 12.6.2020 11:06 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü PKK'nın bir kalleş planı daha bozuldu...

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da terör örgütünün hain planının bozulduğunu duyurdu. Açıklamada, patlayıcıların imha edildiği bildirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Komandolarımızın kararlı operasyonları sonucunda köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın bir hain planı daha bozuldu. Hakkâri Çukurca'da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş 2 adet EYP, METİ timlerimizce imha edildi.NNNN

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü PKK'nın bir kalleş planı daha bozuldu...
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