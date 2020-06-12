Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü PKK'nın bir kalleş planı daha bozuldu...

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da terör örgütünün hain planının bozulduğunu duyurdu. Açıklamada, patlayıcıların imha edildiği bildirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Komandolarımızın kararlı operasyonları sonucunda köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın bir hain planı daha bozuldu. Hakkâri Çukurca'da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş 2 adet EYP, METİ timlerimizce imha edildi.NNNN