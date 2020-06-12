Resimli cuma mesajları ve sözleri: 12 Haziran en güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli cuma mesajları ile HAYIRLI CUMALAR

İslam alemi, bir Cuma gününe daha sağlıklı bir şekilde gelmenin mutluluğu ve huzurunu yaşıyor. Vatandaşlar, WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya mecralarından sevdiklerine en güzel, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajlarını göndermek istiyor. Bu noktada, günün ilk saatlerinden itibaren Hayırlı Cumalar mesajı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Her hafta olduğu gibi, bu Cuma için de anlamlı, yeni, kısa, öz ve resimli cuma mesajları ile sözleri arayanlar yine doğru yerdeler.

KISA, EN GÜZEL, ANLAMLI, YENİ VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI 12 HAZİRAN 2020

İşte, sizler için seçtiğimiz Hayırlı Cumalar mesajları;

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.