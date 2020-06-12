Son dakika haberi: 13-14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama yapıldı mı? Hafta sonu yarın yasak olacak mı?

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haberi: 13-14 Haziran , açıklama yapıldı mı? Hafta sonu yarın yasak olacak mı?

haberleri... Türkiye'de görülen corona virüsü vakalarının ardından alınan en önemli tedbirlerden birisi hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması idi. İki buçuk ay uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, geçtiğimiz hafta uygulanmamıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirilmesinin ardından Başkan Erdoğan tarafından bu karar iptal edilmişti. Peki, 13 14 Haziran bu , açıklama geldi mi? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 12.6.2020 21:43 Son Güncelleme: 12.6.2020 21:43 ABONE OL
Son dakika haberi: 13 14 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama yapıldı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

haberleri... 13 14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu sorunun yanıtı, Cuma gününün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Öyle ki, vatandaşlar, bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, corona virüsü vakalarının ardından alınan en geniş çaplı önlem, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu. Yaklaşık iki buçuk aydır uygulanan bu kısıtlama, ilk olarak geçtiğimiz hafta uygulanmamıştı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kısıtlama, Başkan Erdoğan tarafından sosyal ve ekonomik faktörler göz önünde bulundurularak iptal edilmişti.

13-14 HAFTA SONU HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bu noktada, '13 14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma olacak mı?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Konuya yönelik son dakika gelişmeleri ise şu şekilde;

Son dakika haberi: 13 14 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama yapıldı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu ana kadar herhangi bir genelge yayınlanmadı. Ayrıca yapılan resmi açıklamalara göre bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hiçbir ilde beklenmiyor.

Ancak salgının seyrine göre kısıtlamaların yeniden uygulanabileceği bildirildi.

Son dakika haberi: 13 14 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama yapıldı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

13-14 HAZİRAN BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Başkan Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından flaş açıklamalar yapıldı.

Başkan Erdoğan, yeni kararları açıklarken hakkında konuşmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi. Erdoğan ayrıca, "18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır." dedi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU BAKANLIK TARAFINDAN YAYIMLANAN GENELGE İPTAL EDİLDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile şöyleydi;

"Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye'de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.

Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.

Son dakika haberi: 13 14 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama yapıldı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.

Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."

Son dakika haberi: 13 14 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama yapıldı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Son dakika haberi: 13-14 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama yapıldı mı? Hafta sonu yarın yasak olacak mı?
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