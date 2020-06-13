1331. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango 13 Haziran Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi Sayısal Loto 13 Haziran çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 13 Haziran MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!
Sayısal Loto 13 Haziran çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz çarşamba gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye ikinci kez 2.817.831,90 TL devretmişti.
Haberimizden, 13 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar hakkında bilgi edinebilir, MPİ bilet sorgulama ekranı ile bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
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Sayısal Loto çekilişinin 1331. hafta çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı. Haftanın kazanan numaraları şu şekilde oldu:
1, 10, 18, 20, 31 ve 49
Geçtiğimiz çarşamba gününün kazanan numaraları şu şekilde idi: 15, 16, 25, 26, 36 ve 39
SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.