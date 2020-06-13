Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 1331. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango 13 Haziran Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

1331. hafta çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango 13 Haziran bilet sorgulama ekranı!

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam gerçekleştirilen canlı çekiliş ile ve 13 Haziran kazanan numaraları belli oldu. Sayısal Loto bilet sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar, sorgulama işlemini haberimizden yapabilirler. İşte, 1331. hafta Sayısal Loto sonuçları kazanan numaraları ve 13 Haziran sayfası!

Giriş Tarihi: 13.6.2020 21:33 Son Güncelleme: 13.6.2020 21:33 ABONE OL
1331. hafta Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor... Milli Piyango Sayısal Loto 13 Haziran çekilişi sonuçları ve MPİ bilet sorgulama!

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 13 Haziran çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 13 Haziran ekranı sabah.com.tr'de!

Sayısal Loto 13 Haziran çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz çarşamba gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye ikinci kez 2.817.831,90 TL devretmişti.

1331. hafta Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor... Milli Piyango Sayısal Loto 13 Haziran çekilişi sonuçları ve MPİ bilet sorgulama!

SAYISAL LOTO 13 HAZİRAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haberimizden, 13 Haziran çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar hakkında bilgi edinebilir, ekranı ile bilet sorgulama işleminizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO SONUÇLARI MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto çekilişinin 1331. hafta çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı. Haftanın kazanan numaraları şu şekilde oldu:

1, 10, 18, 20, 31 ve 49

Geçtiğimiz çarşamba gününün kazanan numaraları şu şekilde idi: 15, 16, 25, 26, 36 ve 39

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

1331. hafta Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor... Milli Piyango Sayısal Loto 13 Haziran çekilişi sonuçları ve MPİ bilet sorgulama!

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

1331. hafta Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor... Milli Piyango Sayısal Loto 13 Haziran çekilişi sonuçları ve MPİ bilet sorgulama!
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
1331. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango 13 Haziran Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA