1331. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango 13 Haziran Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı!

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi Sayısal Loto 13 Haziran çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 13 Haziran MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

Sayısal Loto 13 Haziran çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te yapıldı ve sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz çarşamba gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye ikinci kez 2.817.831,90 TL devretmişti.