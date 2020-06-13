Son dakika: Bakan Soylu: Hafta sonu mesaisine devam

Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan terörle mücadele ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, "Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf'ta iki terörist, Kahraman Jandarma'mızın operasyonunda etkisiz..." dedi.

Hafta sonu mesaisine devam 😉



Siirt Eruh Ciraf'ta iki terörist, Kahraman @Jandarma'mızın operasyonunda etkisiz... 🇹🇷 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 13, 2020

İçişleri Bakanlığı: Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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