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Son dakika: : Hafta sonu mesaisine devam

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. , terörle mücadelenin devam ettiğini şu sözleriyle vurguladı: Hafta sonu mesaisine devam. Eruh Ciraf’ta iki terörist, Kahraman Jandarma'mızın operasyonunda etkisiz...

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 13.6.2020 15:22 Son Güncelleme: 13.6.2020 16:17 ABONE OL
Son dakika: Bakan Soylu: Hafta sonu mesaisine devam

Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan terörle mücadele ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, "Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf'ta iki terörist, Kahraman Jandarma'mızın operasyonunda etkisiz..." dedi.

İçişleri Bakanlığı: Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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Son dakika: Bakan Soylu: Hafta sonu mesaisine devam
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